Samsung Galaxy S22 en S22 Ultra (en iPhone 13 Pro Max) in drop-test

Je gloednieuwe telefoon laten vallen; het is iets wat je liever niet overkomt. De smartphones van tegenwoordig zijn vaak uit meer kwetsbare materialen gemaakt. De nieuwe Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro Max worden onderworpen aan een drop-test. Hoe snel zijn ze kapot?

Drop-test met Galaxy S22 Ultra

Samsung heeft sinds vorige maand de Galaxy S22 Ultra in de winkels liggen, en sinds deze maand kun je ook terecht voor de Galaxy S22 en S22+. YouTuber PhoneBuff heeft een video gemaakt waarbij de Samsung Galaxy S22 Ultra, samen met de Apple iPhone 13 Pro Max, onderworpen worden aan een drop-test, ofwel een valtest. Hierbij wordt gekeken naar hoe een telefoon te lijden heeft onder een val.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is vervaardigd uit metaal, terwijl het scherm vanzelfsprekend van glas is. Deze loopt door aan de zijkanten. Maar heeft dat ook in de praktijk nadelen? Je kunt het bekijken in onderstaande video. Goed om te weten; de video begint bij minuut 02:00, daarvoor is reclame.

Dan is er ook nog een drop-test van de Galaxy S22 zelf. Hierbij wordt de som op de proef genomen of een plat scherm beter is dan een gebogen scherm. De video in kwestie kun je eveneens hieronder bekijken. Deze wordt vanuit de hand “gegooid”.





