Samsung Galaxy S22-serie krijgt grote update: onder andere game-verbeteringen

Twee weken nadat de eerste update werd uitgerold voor de Samsung Galaxy S22-serie, staat er nu een nieuwe update klaar voor de drie modellen. Deze update brengt verschillende verbeteringen.

Galaxy S22 met game-update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Deze update brengt verbeteringen op het gebied van gamen, maar er zijn verbeteringen te melden. Het nieuws heeft betrekking op de hele S22-serie, waarvan we onlangs onze uitgebreide Galaxy S22+ review op DroidApp hebben gepubliceerd.

Alle drie de modellen krijgen nu, onder andere in België en Nederland, een update die verschillende verbeteringen brengt naar het toestel. Deze hebben met name betrekking op het spelen van games, met de GOS in het bijzonder. Dit staat voor de Game Optimization Service, die ervoor zorgt dat de prestaties van games perfect afgestemd zijn op die van de soft- en hardware. Deze bleek echter niet in alle gevallen even goed afgesteld te zijn, waardoor games konden haperen en stotteren.

We zien in de changelog van de update dat de CPU/GPU prestaties zijn verbeterd, net als de functie die de apparaattemperatuur binnen de perken moet houden. Verder belooft Samsung dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de stabiliteit van de camera en van het apparaat. De update voor de S22-serie is vanaf nu beschikbaar en is tussen de 400 en 450MB. De beveiligingspatch blijft op die van maart staan.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro