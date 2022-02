Samsung Galaxy S22-serie krijgt eerste update: verbeteringen en maart-patch

Vandaag ligt de eerste Samsung uit de Galaxy S22-serie in de winkels; de Ultra. Niet alleen is het vandaag de dag van de release; het is ook de eerste dag dat er een update klaarstaat voor de drie modellen uit de Galaxy S22-serie.

Maart-update voor Galaxy S22

Een splinternieuwe telefoon wil je natuurlijk met de laatste software. Niet alleen belooft Samsung voor de S22-serie (en verschillende andere modellen) vijf jaar aan updates; ook verschijnt de smartphone natuurlijk al direct met Android 12. De eerste update voor de toestellen uit de Galaxy S22-serie is nu een feit, waardoor je nog meer kunt genieten van je nieuwe toestel. De Samsung Galaxy S22 Ultra is de eerste smartphone die in ons land verschijnt; volgende maand volgt de rest. De twee andere toestellen krijgen eveneens deze update, zo kan DroidApp bevestigen.

De update voor de Samsung Galaxy S22, S22+ en de S22 Ultra heeft een grootte van circa 774MB. In de changelog wordt gemeld dat verschillende systeem-apps bijgewerkt worden naar de laatste versie. Dit zien we bijvoorbeeld met Notes, Internet, Galaxy Shop en Smart Switch. De precieze veranderingen per app worden niet uitgelegd. We kunnen aannemen dat Samsung met deze update ook gelijk wat oneffenheden heeft gladgestreken.

De Galaxy S22-serie wordt ook gelijk voorzien van beveiligingsupdate maart 2022. Dit is de allernieuwste update die Google beschikbaar heeft gesteld. De update is door Google nog niet gedeeld, dus de precieze inhoud van deze update is nog niet bekend. Dat zal begin maart pas gebeuren. Samsung loopt hiermee dus lekker voorop en laat wederom zien dat het volledige aandacht aan updates besteed.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro