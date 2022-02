Samsung Galaxy S22+ en Ultra: 45W laden is nauwelijks sneller

Samsung heeft de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra eindelijk van sneller opladen voorzien. Maar hoeveel maakt dit echt uit in de praktijk?

Samsung Galaxy S22: 45W opladen

Waar verschillende (Chinese) merken al volop hoge laadsnelheden aanbieden, is met de Galaxy S22 ook Samsung overstag gegaan. De S22 kan nog steeds met maximaal 25W opgeladen worden, maar bij de S22+ en de Galaxy S22 Ultra is dit 45W. Dit is nog altijd niet wereldschokkend als je weet dat merken 65W, 80W of 100W al aanbieden, maar het is een stap vooruit.

De collega’s van GSM Arena hebben gekeken; scheelt het echt veel als je laadt met 25W of 45W? Bij de Galaxy S22+ is de telefoon na dertig minuten met de 25W Samsung-lader voor 62 procent opgeladen. Met de 45W oplader komt dit op 64 procent, slechts 2 procent meer met 20W meer. Opvallend is dat bij de Galaxy S22 Ultra het percentage na de dertig minuten uitkomt op 61 procent; bij de 45W lader 60 procent. Dat kan mogelijk te maken hebben met de laadsnelheid die fluctueert onder een bepaald percentage.

Het volledig opladen van de Samsung Galaxy S22+ komt uit op 1:01 uur met de 45W oplader. Het opladen van hetzelfde toestel met de 25W lader duurt slechts één minuut langer; 1:02 uur. Bij de Galaxy S22 Ultra zijn de verschillen ook klein; 59 minuten (45W) tegenover 1:04 uur (25W). Het is dus zeker niet lonend om de 45W oplader voor 50 euro aan te schaffen bij Samsung.

De Galaxy S22-serie in onze Galaxy S22 preview

Ander onderzoek

De collega’s van Sammobile hebben eveneens een vergelijkbare test uitgevoerd. Zij hebben gewerkt met een vorig model 45W lader van Samsung, dus niet het nieuwste model. Verwacht wordt echter dat de verschillen niet heel groot zullen zijn.

De Galaxy S22+ komt na 30 minuten op 70 procent met de 45W lader. Dit is bij de 25W lader 65 procent. Het volledig opladen zou met de 45W lader één minuut sneller gebeuren dan met de 25W oplader. Het verschil bij de Galaxy S22 Ultra in het volladen is slechts 4 minuten. De 45W oplader neemt hiervoor 63 minuten de tijd voor, terwijl de charger met minder watt hier 67 minuten over doet. Het opladen van de S22 Ultra levert na een half uur een percentage op van 67% (45W) en 59% (25W).



Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1249,00 euro