Samsung Galaxy S22 in teardown en duurzaamheidstest: hoe zit het met de bouwkwaliteit?

In een nieuwe video krijgen we te zien hoe het gesteld is met de bouwkwaliteit van de Samsung Galaxy S22. De smartphone is onderworpen aan een zogeheten teardown en een duurzaamheidstest, waarbij we ook krijgen te zien of het toestel eenvoudig te repareren is.

Bouwkwaliteit Galaxy S22 getest

Hoe robuust en kwetsbaar is de Samsung Galaxy S22? De nieuwe smartphone van Samsung hebben we samen met zijn twee broers al besproken in de Galaxy S22 preview, waarbij we ook een uitgebreide fotoreeks hebben gedeeld. De S22-serie is de eerste smartphonereeks die door Samsung voor een periode van minimaal 5 jaar wordt bijgehouden met updates. Dat is natuurlijk heel fijn, maar het is dan wel net zo handig dat de hardware het ook zo lang uithoudt. Hoe is het daarmee gesteld?

In een video van YouTuber PBKreview wordt gekeken naar dit feit. Dankzij de IP68-certificering zou de telefoon waterdicht moeten zijn; maar is dat ook zo? Dat wordt getest in de waterbak. Verder wordt gekeken naar hoe kwetsbaar de behuizing is voor krassen en of het toestel snel buigt. In de tweede video zien we een teardown, waar we in zien hoe makkelijk het toestel is te repareren. Het blijkt dat het scherm en de achterkant relatief makkelijk zijn te vervangen, maar dat het vervangen van de batterij wat ingewikkelder is.

De video’s kun je beiden hieronder bekijken.





