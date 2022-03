Samsung Galaxy S22 Ultra en S Pen in duurzaamheidstest: overleven ze het?

De Samsung Galaxy S22 Ultra is sinds een week te koop in Nederland. De telefoon is tevens een opvolger voor de Note-serie. De YouTuber JerryRigEverything laat nu zien welk onheil het toestel allemaal kan doorstaan.

Galaxy S22 op bezoek in duurzaamheidstest

Toegegeven, de testen van JerryRigEverything zijn niet allemaal even representatief voor het smartphonegebruik van de gemiddelde consument. Zo zullen weinig gebruikers bewust met een mes op het scherm gaan krassen, of kijken hoe snel de metalen zijkant bekrast als je hier met een mes overheen gaat. Desondanks geeft het wel inzicht in hoe sterk een toestel is, en hoe het verder zit met de bouwkwaliteit. Zo zagen we vorige week de OnePlus 10 Pro voorbij komen, die het flink moest ontgelden.

Nu is de beurt aan de Samsung Galaxy S22 Ultra. De telefoon wordt door Zack van het YouTube-kanaal uitgebreid aan de tand gevoeld. Hoe kwetsbaar is het scherm? En is het toestel makkelijk te buigen? Speciale aandacht is er voor de S Pen. Hoe ziet die er van binnen uit en hoe kwetsbaar is die? De video is hieronder te bekijken.