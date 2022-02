OnePlus 10 Pro breekt dwars door midden in duurzaamheidstest

JerryRigEverything heeft de OnePlus 10 Pro op bezoek gehad. De nieuwe smartphone van OnePlus wordt onderworpen aan een duurzaamheidstest. Hoe robuust is het toestel?

OnePlus 10 Pro duurzaamheidstest

Een nieuwe video is verschenen van Zack Nelson. De YouTuber test met grote regelmaat (nieuwe) smartphones op duurzaamheid. De smartphones moeten het ontgelden op verschillende gebieden. Zo wordt gekeken hoe robuust het scherm is, maar ook waar de zwakke plekken zitten, en dan is er nog de buigtest.

Die buigtest is één van de vele onderdelen en volgens Zack is het vrij zeldzaam dat een telefoon de duurzaamheidstest niet doorstaat. De OnePlus 10 Pro doorstaat deze test echter niet. Hij heeft een zeer zwakke plek, net onder de camera. Volgens de videomaker stopt hier de plaatsing van de 5000 mAh accu, en zorgt dat ervoor dat hij niet over de hele linie solide is. Tevens is de volumetoets op die lijn geplaatst en daardoor is de telefoon kwetsbaarder in het metalen frame. Het buigen van de OnePlus 10 Pro ging wel heel erg makkelijk.

De telefoon is nu alleen nog voor China aangekondigd. Voor Europa staat de release vermoedelijk in maart of april gepland. De video van JerryRigEverything kun je hieronder bekijken. De video begint vanaf de tweede minuut.