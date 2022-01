OnePlus deelt de camera-mogelijkheden van de OnePlus 10 Pro

OnePlus heeft afgelopen week vrijwel alles vrijgegeven over de OnePlus 10 Pro. Nu deelt de fabrikant het volgende nieuws, en dat gaat over de camera van de OnePlus 10 Pro. Er is ook deze keer weer samengewerkt met Hasselblad.

OnePlus 10 Pro: dit is de camera

De OnePlus 10 Pro aankondiging ligt een soort van achter ons. OnePlus hanteert een soort hypende aankondiging, waarbij we voorlopig in Europa nog wel moeten wachten totdat het toestel hier verkrijgbaar is. Nu deelt de fabrikant informatie over de camera van de OnePlus 10 Pro. Net als bij het vorige model, de OnePlus 9 Pro, is er voor de camera samengewerkt met Hasselblad, een bekend merk op het gebied van fotografie. Bij het vorige model beperkte dit door aanpassingen in de software, nu moeten er ook op het gebied van hardware verbeteringen zijn.

Hiervoor is er een nieuwe Pro Mode met RAW+ ondersteuning. Het moet zorgen voor de hoogste kwaliteit foto’s met een ruimere dynamiek, kleurvermindering en meer mogelijkheden voor degenen die graag foto’s bewerken, zo belooft OnePlus. Verder is de telefoon voorzien van een nieuw type groothoeklens; eentje met een beeldhoek van 150 graden. Doorgaans ligt dit rond de 123 graden. Hiermee krijg je dus nog meer vastgelegd. Met de speciale Fisheye-modus kan het uiterlijk van een speciale 360-graden camera nagebootst worden en een nieuw perspectief bieden.

Met OnePlus Billion Color Solution kan de natuurlijke kleurkalibratie toegepast worden. Hiermee kan het in 10-bits kleuren fotograferen voor een natuurlijke en scherpe weergave van de kleuren. Dit alles voor het beste resultaat. Voor degenen die graag filmt, is er de Movie Mode. Het kan gezien worden als een handmatige modus voor de videocamera, waarbij je voor en tijdens het filmen instellingen zoals de ISO, de sluitertijd en belichting aan kunt passen. Tevens kan er gefilmd worden in het LOG-formaat, dat voor een groter dynamisch bereik zorgt.

Aankondiging

Eigenlijk is de telefoon in feite al volledig aangekondigd. De specificaties en dergelijke zijn al gedeeld. Volgens OnePlus wordt alle informatie op 11 januari in China bekend gemaakt. Een release in onder andere Europa moet ‘later in 2022’ gebeuren. We vermoeden dat dit ergens rond maart-april het geval zal zijn. Pas tegen die tijd zullen we ook de Europese prijs te horen krijgen en moeten we nu ‘in spanning afwachten’.