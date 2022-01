OnePlus deelt video-teaser van OnePlus 10 Pro: dit krijgen we te zien

De Chinese lancering van de OnePlus 10 Pro staat gepland op 4 januari. Er zijn al een hoop geruchten en dergelijke verschenen, maar nu krijgen we een teaser van het bedrijf zelf, waarbij we de nieuwe OnePlus te zien krijgen.

OnePlus 10 Pro teaser

De OnePlus 10 Pro is door de fabrikant gedeeld in een teaser. In de video die door de fabrikant gemaakt is zien we het nieuwe high-end toestel van OnePlus voor het jaar 2022. Nog altijd wordt er met geen woord gerept over de OnePlus 10 zelf, maar alleen over de Pro-variant. De video is gedeeld op het Chinese netwerk Weibo en laat enkele designelementen zien van de nieuwe smartphone. Hetgeen dat het meest in het oog springt is de grote cameramodule, welke bestaat uit drie lenzen en waarbij wederom samengewerkt wordt met Hasselblad, net als bij de OnePlus 9 Pro.

Welke kleur je ook kiest, de cameramodule zal zwart van kleur zijn. De video van OnePlus is hieronder te bekijken.