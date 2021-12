‘OnePlus 10-serie wordt veel eerder aangekondigd dan voorheen’

OnePlus-oprichter Pete Lau heeft zich laten horen over de aankondiging van de smartphone die aanstaande is. Het gaat om de OnePlus 10-serie, en de aankondiging ervan zou eerder plaatsvinden dan voorheen. Nog maar een maand zouden we te hoeven wachten.

Eerdere aankondiging OnePlus 10-serie

Op het Chinese netwerk Weibo heeft Pete Lau, oprichter van OnePlus, laten weten dat we de aankondiging van de OnePlus 10-serie eerder kunnen verwachten. Het gaat om twee modellen; de OnePlus 10 en de OnePlus 10 Pro. Beide modellen zijn al meermaals uitgelekt in het geruchtencircuit. Doorgaans werden de high-end modellen van OnePlus in maart aangekondigd, maar dat zou nu naar voren zijn gehaald, zo wordt duidelijk uit het bericht op het Chinese netwerk. In het bericht staat enkel; “OnePlus 10 Pro, tot ziens in januari”.

Dit doet vermoeden dat OnePlus de aankondiging van de 10-serie naar voren haalt, en wel naar volgende maand. Mogelijk wil het daarmee een voorsprong pakken op Samsung, dat in februari de Galaxy S22-serie zal laten zien. Het is echter nog wel de vraag of de aankondiging van OnePlus direct ook wereldwijd is, of dat het merk de aankondiging alleen in januari voor de Chinese markt houdt. Deze geruchten gaan namelijk rond. Dit gerucht wordt verder aangewakkerd, doordat Pete Lau het bericht alleen op Weibo heeft gedeeld en bijvoorbeeld niet op Twitter.

Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.