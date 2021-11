OnePlus 10 Pro: eerste foto’s onthullen een nieuw design

OnePlus komt volgend jaar met haar nieuwe high-end smartphone. De fabrikant zal dan het doek van de OnePlus 10 Pro halen. We krijgen nu een eerste blik op het toestel.

OnePlus 10 Pro in beeld

Voor dit jaar heeft OnePlus in de high-end serie alleen de OnePlus 9 en de OnePlus 9 Pro uitgebracht. Dat gebeurde eerder dit jaar. Een T-serie model zoals dat al jarenlang werd gedaan, kwam er dit jaar niet. Dat betekent niet dat OnePlus stil heeft gezeten. Het merk komt volgend jaar terug met de OnePlus 10-serie.

Dankzij leaker OnLeaks krijgen we een eerste glimp te zien van wat de OnePlus 10 Pro te bieden heeft. De vormgeving is in de basis gelijk aan die van eerdere modellen. Echter zal wel de cameramodule weer aangepast worden, waarbij het ons een beetje doet denken aan het design dat Samsung toepast bij verschillende Galaxy-smartphones. In de cameramodule is ruimte voor drie camera’s en de flitser. De verwachting is dat er weer wordt samengewerkt met camerafabrikant Hasselblad, ook al ontbreekt de naam van dit merk nog in de renders.

Op de foto’s zien we ook de aanwezigheid van de alert-slider. Het is nu nog veel te vroeg om te speculeren over de specificaties van de smartphone. Er wordt een 6,7 inch Quad-HD+ 120Hz AMOLED-display en een 5000 mAh accu gesuggereerd volgens de bron. Laten we hierover zeker een slag om de arm houden. OnePlus zal de OnePlus 10 en OnePlus 10 Pro van de nieuwste Snapdragon-chipsets voorzien. Meer details hopen we in de komende tijd te horen te krijgen.

De verwachting is dat de OnePlus 10 Pro, samen met de OnePlus 10, in de eerste helft van 2022 aangekondigd wordt.

OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

OnePlus 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 629,00 euro