OnePlus komt definitief niet met OnePlus 9T

We zullen dit jaar geen nieuwe high-end smartphone te zien krijgen van OnePlus. De informatie die we nu te weten komen, bevestigt dat we geen OnePlus 9T hoeven te verwachten.

Geen OnePlus 9T

Maandag schreven we dat OnePlus een nieuwe weg in zou slaan; met OnePlus 2.0. Met dit nieuwe plan is duidelijk geworden dat OnePlus haar eigen OxygenOS skin samenvoegt met het ColorOS van Oppo, samen tot één nieuwe skin. De plannen zijn dus uitgebreid toegelicht in de plannen. Een andere conclusie die we kunnen trekken gaat over de toestellen.

Er gingen al langer geruchten rond dat er geen OnePlus 9T zou verschijnen, maar toch was het de hoop dat er wellicht toch nog een nieuwe smartphone zou komen. Dat er geen OnePlus 9T komt, betekent eveneens dat er ook geen OnePlus 9T Pro aangekondigd zal worden.

Sinds 2016 brengt OnePlus in het najaar van ieder jaar een T-model uit van haar high-end smartphone, met verschillende verbeteringen. Bij de 7T verscheen er zelfs een Pro-model. Echter maakt de fabrikant nu een einde aan deze traditie. Dit wordt duidelijk bij het delen van de plannen. De volgende high-end serie staat gepland voor begin volgend jaar (de OnePlus 10-serie) en voor de T-modellen is in het portfolio geen plaats meer, zo wordt duidelijk uit de foto.

