OnePlus Buds Z2 uit de doeken gedaan door ‘leaker’: dit weten we

OnePlus heeft onlangs de OnePlus Buds Pro uitgebracht, maar binnenkort kunnen we een nieuwe headset van het bedrijf verwachten. Het merk komt met de OnePlus Buds Z2, en daarover komen we nu meer te weten.

OnePlus Buds Z2 in beeld

We krijgen een beeld van de nieuwe headset van OnePlus dankzij een leaker. OnLeaks heeft beelden online gezet van de nieuwe OnePlus Buds Z2. De fabrikant lijkt dus volop in te zetten op audio-producten, want onlangs nog verscheen de OnePlus Buds Pro. Vorig jaar oktober werden de OnePlus Buds Z gepresenteerd, en het design van de Buds Z2 lijkt zo te zien op dat van de voorganger. Ook de oplaadcase toont veel gelijkenissen.

De siliconen oordopjes van de nieuwe Z2 zijn wat meer naar beneden gericht. Dit moet als voordeel hebben dat ze lekkerder dragen in het oor. We zien ook duidelijkere uitsneden voor sensoren en lijkt de omvang van de doppen zelf ook net een slag groter. Details over de nieuwe OnePlus Buds Z2 zijn nog niet gedeeld. Het is niet bekend wanneer OnePlus het nieuwe product officieel aankondigt.