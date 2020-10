OnePlus presenteert OnePlus 8T, special edition Nord en Buds Z

Tijdens de aankondiging vanmiddag van OnePlus heeft de fabrikant drie nieuwe producten aangekondigd. Allereerst is er de OnePlus 8T, direct voorzien van Android 11. Daarnaast toont de fabrikant de Buds Z en een special edition van de Nord.

Aankondiging OnePlus

OnePlus heeft vandaag haar langverwachte aankondiging gehad. De fabrikant heeft in totaal drie nieuwe producten aangekondigd, die we ook in Nederland terug zullen gaan zien. We zetten alle details op een rijtje.

OnePlus 8T

Allereerst is er natuurlijk het nieuwe vlaggenschip van OnePlus; de OnePlus 8T. Overigens kunnen wij je gelijk bevestigen dat het niet de opvolger is van de ‘8’ en dat zowel de 8 als de 8 Pro naast de nieuwe 8T beschikbaar blijven. De 8T wordt eigenlijk tussen deze twee toestellen gepositioneerd in de markt.

De smartphone is uitgerust met een 6,55 inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Het gaat om een zogenaamd plat scherm en loopt dus niet door aan de zijkanten. In het scherm is de vingerafdrukscanner geïntegreerd en aan de zijkant vind je de handige Alert Slider terug. De OnePlus 8T heeft de Snapdragon 865 processor meegekregen van Qualcomm en biedt daardoor ondersteuning tot het 5G-netwerk. De muziekliefhebber kan gebruik maken van de stereo-speakers.

Camera

Voor de fotograaf is er op de achterkant een zogenoemd camera-eiland. Hierin zitten vier lenzen; een 48 megapixel hoofdlens (f/1.7), 16 megapixel groothoeklens met een beeldhoek van 123 graden, een 5 megapixel macrolens en een 2 megapixel monochroomlens. Er is PDAF+CAF autofocus en een dubbele LED-flitser. Filmen kan in 4K met 60fps en natuurlijk is er voor de fotograaf ook weer de nachtmodus. Voorop het toestel zit een 16MP front-camera.

Nieuw is dat je de camera automatisch kunt laten schakelen naar de nachtmodus, Nightscape, wanneer de situatie daar om vraagt. Zo hoef je niet handmatig deze functie te activeren.

Batterij

Een toffe verbetering bij de OnePlus 8T is de mogelijkheid om razendsnel je toestel weer op te laden. De 4500 mAh accu kan namelijk met Warp Charge 65 met 65 watt weer snel opgeladen worden. Volgens OnePlus duurt het van 0 naar 100 procent opladen slechts 39 minuten. Draadloos laden wordt niet ondersteund.

OnePlus geeft je bij de OnePlus 8T keuze uit twee stijlvolle kleuren; Aquamarine Green en Lunar Silver. Interessant is ook dat het toestel direct met Android 11 met OxygenOS 11 op de markt komt. OnePlus heeft hier een hoop verbeteringen en nieuwe functies aan toegevoegd, waar we later in dit artikel nog even op terugkomen.

Verkrijgbaarheid

De OnePlus 8T kan vanaf later vandaag besteld worden. Vanaf 20 oktober is hij in Nederland verkrijgbaar. Je hebt twee opties;

De OnePlus 8T in Aquamarine Green en Lunar Silver 8 GB + 128 GB is verkrijgbaar voor 599

euro

euro De OnePlus 8T in Aquamarine Green 12 GB + 256 GB is verkrijgbaar voor 699 euro

Je kunt de OnePlus 8T pre-orderen bij Coolblue, OnePlus, Amazon, T-Mobile en Belsimpel.

Onderaan het artikel vind je alle specificaties van de OnePlus 8T, netjes op een rij. Houd DroidApp nog in de gaten vanavond, we hebben een mooie verrassing voor je!

OxygenOS 11

In OxygenOS 11 zitten een hoop verbeteringen, zo hebben we eerder al opgesomd. De interface is geoptimaliseerd voor het bedienen met één hand en ook kent het verschillende optimalisaties in de interface. Een voorbeeld is de switch, waarbij je via de snelle instellingen balk direct over kunt schakelen naar het donkere (of juist lichte) thema. Bij de Dark Mode kun je voortaan kiezen uit meerdere grijs-zwarte tinten. Daarnaast zijn er nieuwe live wallpapers die zich aanpassen aan het moment van de dag.

Verder is er een volwaardig Always On Display welke dus niet meer zoals bij het Ambient Display na een paar seconden uitschakelt. Een speciale display-mode geeft je op een toffe manier inzicht in je telefoongebruik. Ook kun je Canvas AOD gebruiken. Hiermee wordt een blauwdruk van je achtergrond getoond op je vergrendelscherm. Handig bij bijvoorbeeld een foto van je vriend of vriendin. Hierboven zie je een voorbeeld daarvan. Verder is er een nieuwe weer-app en zijn er tal van andere verbeteringen doorgevoerd.

OnePlus Nord

OnePlus heeft de aankondiging ook aangegrepen om een special edition van de OnePlus Nord te presenteren. Het gaat om een nieuwe kleurstelling voor het goed geprijsde toestel, waarover we eerder uitgebreid hebben gesproken in de OnePlus Nord review.

Het toestel komt vanaf 15 oktober beschikbaar in de kleur Gray Ash. Deze versie is voorzien van 12GB RAM en 256GB opslagruimte. De prijs blijft gelijk voor deze variant; 499 euro. OnePlus zegt het volgende over de nieuwe kleur;

Gray Ash combineert een ruwe, industriële vibe met een elegante, matte textuur, wat de Nord nog mooier maakt en de missie van OnePlus bevestigt: compromisloos design.

OnePlus Buds Z

Voor de muziekliefhebbers heeft OnePlus een nieuwe set draadloze in-ear-oordopjes. Deze beschikt over 10mm dynamische drivers en zorgen een rijke, booming bass en 3D Stereo van Dolby Atmos. Opgeladen zorgen ze 20 uur lang voor speeltijd. Tien minuten laden is genoeg om weer drie uur te genieten van je muziek.

OnePlus brengt de Buds Z uit in het wit en in een special edition, welke ontworpen is door kunstenaar Steven Harrington. De witte versie is vanaf 4 november verkrijgbaar voor 59 euro, de special edition komt eind november voor 69 euro.