OnePlus 8T livestream: volg hier de aankondiging

Vandaag is het zover. OnePlus presenteert haar nieuwe paradepaardje; de OnePlus 8T. Wil je niks missen van de aankondiging, dan kun je hier de livestream volgen.

OnePlus 8T livestream

Er gaat al een lange tijd nieuws rond over het nieuwe toestel van OnePlus, maar vandaag is het eindelijk zover. Vandaag zal de OnePlus 8T aangekondigd worden. De fabrikant zal alles uit de kast trekken om je te overtuigen, zo is de verwachting. In de afgelopen weken is er namelijk al veel uitgelekt over de telefoon.

De OnePlus 8T zal voorzien worden van een camera-eiland achterop, en een plat AMOLED-scherm voorop. Dit scherm kan beelden in 120Hz weergeven. Daarnaast is de verwachting dat de smartphone direct uit de doos met Android 11 komt, samen met het nieuwe OxygenOS 11. Daarbij zou de accu met maar liefst 65W snelheid opgeladen kunnen worden.

DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden van het nieuws. Wil je er zelf ‘live’ bij zijn, dan kun je hieronder de livestream volgen. De aankondiging van de OnePlus 8T begint vandaag, 14 oktober, om 16:00 uur Nederlandse tijd.