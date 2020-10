Evan Blass doet OnePlus 8T uit de doeken: te zien van alle kanten

Het is bijna zover. Op 14 oktober komt OnePlus met de aankondiging van de nieuwe OnePlus 8T. De smartphone in kwestie is nu opnieuw opgedoken. Dankzij Evleaks zien we het toestel van alle kanten.

OnePlus 8T volgens Evleaks

Evan Blass is een bekende naam in de wereld van de ‘leaks’. Doorgaans weet hij vroegtijdig al informatie en beelden van smartphones te delen. Dat is nu ook het geval, en krijgt de OnePlus 8T weer de nodige aandacht. Vrijdag heeft OnePlus zelf al beelden gedeeld van de achterkant van de OnePlus 8T en nu zien we de smartphone van alle kanten.

OnePlus lijkt er bij de 8T voor te kiezen om het toestel een plat scherm te geven. Geen gebogen randen dus, maar wel een scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Het toestel zien we in de kleur Aquamarine Green en tevens is de camera gehuld in een zogenaamd camera-eiland. Daarbij is er links in de bovenhoek een front-camera en heeft de fabrikant ook weer de Alert Slider geplaatst. Vanuit de doos zou de smartphone met Android 11 moeten komen, samen met OxygenOS 11.

Op 14 oktober heeft de fabrikant een aankondiging gepland staan. Daar krijgen we alles te horen over de nieuwe 8T.