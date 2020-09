‘OnePlus 8T krijgt 120Hz scherm en verbeterde camera’

Er is meer informatie verschenen over de komst van de OnePlus 8T. De informatie die we nu te horen krijgen gaat over de camera en over het beeldscherm van de nieuwe smartphone.

OnePlus 8T met 120Hz display

De laatste dagen gaat het in het geruchtencircuit hard met de berichten over de OnePlus 8T. De smartphone van OnePlus moet binnenkort aangekondigd worden, maar voor het zover is, moeten we het doen met de leaks. Volgens bronnen wordt de OnePlus 8T voorzien van een beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Om precies te zijn zou het gaan om een 6,55 inch AMOLED-scherm, zoals we die kennen van de OnePlus 8 Pro. De huidige OnePlus 8 heeft een 90Hz scherm.

Een insider zou verder meer informatie hebben gedeeld over de camera van het toestel. OnePlus zou bij de 8T kiezen voor vier camera’s achterop, waarbij er een 48MP hoofdlens is, samen met een 16MP groothoek, 5MP macro en 2MP portretlens. De huidige ‘8’ heeft drie lenzen. De 48MP hoofdsensor beschikt over een nieuwe sensor die nog betere plaatjes af moet leveren.

OnePlus zou de smartphone verder willen voorzien van de nieuwe Snapdragon 865+ processor, 8GB werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB. Vanuit de doos komt het toestel met Android 11 met OxygenOS 11. Eind deze maand, begin oktober zou OnePlus de nieuwe telefoon willen aankondigen.

