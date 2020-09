OnePlus deelt afbeeldingen van nieuwe Weer-app in OxygenOS 11

OnePlus is druk bezig met de ontwikkeling van OxygenOS 11. Hierin zullen we verschillende nieuwe features terug gaan zien, waaronder een nieuwe weer-app. Die zien we nu terug in foto’s.

Nieuwe weer-app voor OnePlus

Met de komst van Android 11 zullen verschillende fabrikanten ook verbeteringen doorvoeren in hun eigen skin. Dit zien we onder andere terug bij OnePlus, waarbij gewerkt wordt aan OxygenOS 11.

In OnePlus Weer 2.7 zien we verschillende verbeteringen en aanpassingen, zo merken de collega’s van Android Police op. De op gyroscoop gebaseerde animaties zijn vervangen door realistischer uitziende beelden. Er wordt verder gebruik gemaakt van grotere lettertypen, maar de grafiek voor de temperatuur is verdwenen in de nieuwe versie.

Foto via Android Police

OnePlus heeft de weer-app als eerst bijgewerkt in de beta-versie. Dit betekent dat deze pas later naar iedereen uitgerold wordt. Wil je zelf ermee aan de slag, dan kun je je via deze link aanmelden als betatester voor de app.

De OnePlus Weather app maakt gebruik van de weerdata van AccuWeather. Ben je benieuwd hoe accuraat deze eigenlijk is, lees dan zeker onze uitgebreide weer-app test 2020.