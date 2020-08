OnePlus met OxygenOS 11 lijkt op One UI van Samsung: dit kun je verwachten

OnePlus brengt binnenkort een nieuwe versie uit van OxygenOS, de skin die over Android ligt. In OxygenOS 11 zullen verschillende verbeteringen doorgevoerd worden. Daarvan zien we nu een eerste indruk. Heeft OnePlus nou heel goed naar Samsung gekeken?

OxygenOS 11 op komst

OnePlus werkt aan een nieuwe versie van haar OxygenOS skin. Gebruikers zullen de nieuwe versie aangereikt krijgen als de verschillende toestellen ook bijgewerkt worden naar Android 11. De nieuwe versie is namelijk op deze Android-versie gebaseerd. Met Developer Preview 3 krijgen gebruikers toegang tot een reeks nieuwe functies die gebruikt kunnen worden;

New visual design (including Weather app, Launcher, Gallery, Notes)

New layout for more comfortable and convenient one-handed operation

Always-on display function, including 11 new clock styles

Live wallpaper that changes according to the time of day

New OnePlus Sans font that improves readability

Optimized Dark Mode, including the ability to automatically turn on and off and a shortcut in Quick Settings

3 new Zen Mode themes, more timing options, and new Group feature to let you experience Zen Mode with your friends

New Gallery function that automatically creates a weekly story based on your photos and videos

HydrogenOS

In China levert OnePlus haar toestellen niet met OxygenOS, maar met HydrogenOS. Dit is een wat meer aangepaste versie van de skin. Op internet gaan nu foto’s rond van deze nieuwe versie, waardoor we mogelijk een goed beeld krijgen van wat we in Android 11 met OxygenOS 11 kunnen verwachten, met dank aan de collega’s van Androidpolice.

De onderstaande screenshots laten HydrogenOS zien, versie 11. Het lijkt erop dat OnePlus hierbij erg goed gekeken heeft naar Samsung. Zo zien we enkele overeenkomsten met de One UI skin van Samsung. Dit zie je terug aan de grote teksten in de apps. Ook is er het nieuwe OnePlus Sans font en werkt de fabrikant, zoals eerder getoond, aan nieuwe Always On Display functionaliteit.

OxygenOS 11 zal er mogelijk voor een groot deel vergelijkbaar uitzien, al kan dit nog altijd wat veranderen.

