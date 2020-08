OnePlus deelt nieuwe look voor Always On Display: gaat het er zo uitzien?

OnePlus werkt achter de schermen aan een nieuwe feature die binnenkort uitgerold moet worden. Het gaat om het Always On Display, waarvan we nu de beelden te zien krijgen met een voorproefje.

Voorproefje Always On Display

OnePlus biedt op haar toestellen nog geen Always On Display aan. In plaats daarvan kun je het Ambient Display gebruiken, een stand-by-scherm dat oplicht als je bijvoorbeeld de telefoon oppakt. Een veelgevraagde functie voor OnePlus-toestellen is het Always On Display en de fabrikant is daar druk mee bezig.

In een marketing-video van HydrogenOS 11, de Chinese versie van OxygenOS, krijgen we een voorproefje van hoe het Always On Display eruit zou kunnen komen te zien. In een van de screens zien we ook dat het AOD-scherm waarbij we Digital Wellbeing functies terugzien, zoals het aantal ontgrendelingen en hoe vaak je met je telefoon in de weer bent.

Het is nog even afwachten hoe het Always On Display in OxygenOS 11 eruit zal komen te zien, maar de kans is goed aanwezig dat we dit hier ook gaan zien.

