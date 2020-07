OnePlus toont OxygenOS 11 in teaser; krijgt Always On Display

Al langere tijd zitten gebruikers van OnePlus-toestellen erop te wachten; het Always On Display. Eerder werd al bevestigd dat de functie in ontwikkeling is, nu lijkt hij een stap dichterbij.

Always On Display is dichtbij

Bij verschillende fabrikanten is het Always On Display al standaard op het toestel te vinden. Hiermee heb je inzicht in gemiste oproepen, notificaties, de tijd en nog meer informatie. OnePlus heeft deze functie nog niet. Wel kun je het Ambient Display gebruiken; een beweging of korte aanraking laat dan een vergelijkbaar scherm zien.

Nu heeft OnePlus-oprichter Pete Lau op Twitter een hint geplaatst naar de ontwikkeling van de nieuwe feature. Het lijkt erop dat we binnenkort het Always On Display bij OnePlus kunnen verwachten. Heel toevallig staat daar 11 uur op de klok, wat waarschijnlijk verwijst naar de Android 11 update, met natuurlijk OxygenOS 11.0.

Nu is nog onbekend wanneer Android 11 met OxygenOS 11 uitgerold wordt voor de OnePlus-toestellen. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte, en werken we ook het Android 11 update overzicht bij. De verwachting is dat de functie als eerst naar de beta-versie wordt verspreid, later pas naar de stabiele Android-update.

OnePlus Nord Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 399,00 euro

OnePlus 8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 646,00 euro