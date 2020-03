Eindelijk: OnePlus brengt Always On Display naar haar toestellen

OnePlus heeft eindelijk bekend gemaakt dat het de toestellen gaat voorzien van Always On Display. Dankzij deze functie heb je snel inzicht in de tijd en notificaties. We zagen de functie al op verschillende andere smartphones.

OnePlus met Always On Display

OnePlus heeft laten weten dat het een nieuwe functie toe heeft gevoegd aan de roadmap. Het bedrijf werkt aan de Always On Display-functie voor haar toestellen. Hierbij krijgen gebruikers toegang tot een functie die we al op verschillende andere smartphones tegenkomen. Voordeel is dat je direct in een oogopslag ziet of er notificaties zijn binnengekomen, wat de tijd en datum is en bijvoorbeeld het accupercentage.

OnePlus biedt wel een soort van altijd-aan scherm, maar is niet te vergelijken met het Always On Display. Zo schakelt het scherm vanzelf weer uit na een tijdje. Die functie zit er nu dus wel aan te komen. En handig ook, want OnePlus gebruikt in haar toestellen al AMOLED-schermen. De verwachting is dat de functie bij de OnePlus 8-serie getoond zal worden. Mogelijk komt de feature dan ook naar eerder uitgebrachte toestellen.

