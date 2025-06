‘Opvolger OnePlus 13 heet OnePlus 15 en krijgt verschillende veranderingen’

OnePlus zal een nieuwe smartphone aankondigen begin volgend jaar. In het geruchtencircuit gaan nu de berichten over de OnePlus 15, als opvolger van de OnePlus 13. Hoe zit dit precies?

Komt er geen OnePlus 14?

Het lijkt erop dat er geen OnePlus 14 komt. Als opvolger van de OnePlus 13 zou OnePlus kiezen voor de OnePlus 15. In verschillende Aziatische culturen wordt namelijk een negatieve associatie gelegd met het cijfer ‘4’, waardoor OnePlus volgens de geruchten geen 14 uit zou willen brengen. Dat moeten we wel even nuanceren. De smartphonefabrikant heeft immers in ons land ook gewoon toestellen uitgebracht als de OnePlus Nord 4.

OnePlus zou de telefoon voorzien van een QHD+ scherm met een zogenaamde 1,5K resolutie, wat daarmee lager is dan bij de OnePlus 13. Volgens geruchten zou OnePlus hiermee kosten besparen, en dat geld elders in het apparaat willen investeren. Het platte scherm met dunne schermranden zou een grootte krijgen van 6,78 inch.

Het ontwerp van de cameramodule zal ook veranderen. Waar eerdere modellen een rond camera-eiland hadden, zou het nieuwe toestel drie losse lenzen op de achterkant krijgen. Tevens kiest OnePlus volgens het bericht voor een eigen brand-name voor de foto’s, en is het daarmee nog wel de vraag of het merk nog samenwerkt met Hasselblad. OnePlus zou kiezen voor in ieder geval een 50 megapixel hoofdcamera en een periscooptelelens.

Het zal nog wel even duren voordat OnePlus de nieuwe smartphone aankondigt. Vermoedelijk is dit pas aan het begin van het nieuwe jaar.