Eerste details OnePlus Nord 5: Snapdragon-chip en grote accu

De lancering van de OnePlus Nord 5 komt dichterbij, en via een nieuwe Geekbench-lijst zijn nu enkele belangrijke specificaties uitgelekt. De verwachting is dat het toestel binnen een maand officieel wordt aangekondigd.

OnePlus Nord 5 in geruchtencircuit

In tegenstelling tot eerdere geruchten over een MediaTek-chip, blijkt uit de benchmarkgegevens dat OnePlus gekozen heeft voor de Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3-processor. Deze chipset zouden we tegen moeten komen bij de OnePlus Nord 5. Het geteste model, met modelnummer CPH2707, beschikt daarnaast over 12GB RAM en behaalde in de Geekbench-test een single-core score van 1.977 en een multi-core score van 5.090. Je mag er dus vanuit gaan dat het toestel behoorlijk krachtig wordt in dagelijks gebruik en multitasking.

De OnePlus Nord 4 heeft een aluminium behuizing

De Nord 5 draait op Android 15, waarschijnlijk voorzien van de nieuwste versie van OnePlus’ eigen softwarelaag: OxygenOS 15. Wat het scherm betreft, wordt er gespeculeerd over een 1.5K OLED-paneel met een verversingssnelheid van 120 Hz. Voor selfies zou de smartphone een 16 megapixel camera krijgen aan de voorkant.

Aan de achterkant zou de hoofdcamera een resolutie van 50 megapixel bieden, met optische beeldstabilisatie. Daarnaast krijgt de OnePlus Nord 5 een 8 megapixel ultragroothoekcamera.

Een opvallend punt is de vermeende accucapaciteit: er wordt gesproken over een batterij van 7000 mAh. Dat is gigantisch, en zagen we nog niet eerder in een smartphone. Snelladen blijft ook een belangrijk onderdeel: Daarnaast zou OnePlus de smartphone voorzien van 100W snelladen. Wanneer de nieuwe telefoon precies aangekondigd wordt is niet bekend, maar geruchten hebben het over juli.