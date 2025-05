Eerste berichten over nieuwe OnePlus Nord 5 verschijnen: enorme accu

Het nieuwe mid-end toestel van OnePlus is onderweg. De smartphone komt uit onder de naam OnePlus Nord 5. Die telefoon is nu opgedoken in het geruchtencircuit, waarbij we de eerste details te weten komen over de smartphone.

OnePlus Nord 5 specificaties uitgelekt

De eerste specificaties van de nieuwe OnePlus Nord 5 zijn online opgedoken. De fabrikant zal naar verwachting in de komende maanden ergens het nieuwe toestel presenteren. Hiermee is een opvolger aanstaande voor de OnePlus Nord 4, welke vorig jaar in Milaan door de fabrikant werd aangekondigd.

Het nieuwe toestel van OnePlus krijgt allereerst een flinke accucapaciteit mee. Er wordt gesproken over een batterij van maar liefst 7000 mAh. Deze zou je kunnen opladen met 100W. Een ander opvallend iets is het materiaalgebruik bij het toestel. De Nord 4 werd met veel bombarie gelanceerd met een metalen behuizing; dat zien we niet meer bij het nieuwe toestel, zo lijkt het. Er wordt gesproken over een glazen achterkant, met een zijkant van plastic.

De OnePlus Nord 5 zou voorzien zijn van een 6,77 inch scherm, met een 1,5K resolutie. De chipset in het toestel is een Dimensity 9400e chipset van MediaTek. Er is verder een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 16 megapixel front-camera.

OnePlus heeft nog geen informatie gedeeld over wanneer we meer te horen krijgen over de OnePlus Nord 5.