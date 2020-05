OnePlus kondigt 5 nieuwe functies aan voor OxygenOS: 15 functies in prullenbak

OnePlus heeft bekend gemaakt dat het werkt aan vijf nieuwe features voor het eigen OxygenOS. Dit is de laag die over Android ligt. Daarbij worden vijftien ideeën in de prullenbak gegooid.

5 nieuwe functies voor OxygenOS

Gebruikers van een OnePlus-smartphone kunnen in de komende maanden nieuwe features verwachten voor hun smartphone. Met regelmaat breidt de Chinese fabrikant het aantal mogelijkheden uit, tot grote tevredenheid van de gebruikers. OxygenOS wordt beschouwd als één van de beste skins over Android, maar het mist nog wel wat mogelijkheden. Er wordt nu gewerkt aan vijf nieuwe functies die geïntegreerd zullen worden in OxygenOS.

Always On Display: eerder werd al bevestigd dat er gewerkt wordt aan het Always On Display. Op dit moment biedt OnePlus enkel een Ambient Display aan. De ontwikkeling zou voltooid moeten zijn in juni, waarna in augustus/september de functie in beta-versies getest moet kunnen worden.

eerder werd al bevestigd dat er gewerkt wordt aan het Always On Display. Op dit moment biedt OnePlus enkel een Ambient Display aan. De ontwikkeling zou voltooid moeten zijn in juni, waarna in augustus/september de functie in beta-versies getest moet kunnen worden. Vingerafdrukscanner in galerij: er wordt een functie ontwikkeld waarbij gebruikers in de galerij verborgen afbeeldingen kunnen tonen middels een vingerafdruk.

er wordt een functie ontwikkeld waarbij gebruikers in de galerij verborgen afbeeldingen kunnen tonen middels een vingerafdruk. Batterij: er wordt gewerkt aan een functie waarmee de telefoon een geluidje geeft als de batterij volledig is opgeladen.

er wordt gewerkt aan een functie waarmee de telefoon een geluidje geeft als de batterij volledig is opgeladen. Mappen: OnePlus werkt voor OxygenOS aan een functie waarmee je mappen kunt gebruiken in de app-drawer. Dit is een functie die we bij veel andere fabrikanten al hebben gezien.

OnePlus werkt voor OxygenOS aan een functie waarmee je mappen kunt gebruiken in de app-drawer. Dit is een functie die we bij veel andere fabrikanten al hebben gezien. Zen Mode: de Zen Mode wordt uitgebreid met meer essentiële functies. Er wordt niet in detail getreden over welke functies dit zijn.

Afgewezen

In de bekendmaking van de nieuwe features voor OxygenOS blijkt ook dat OnePlus verschillende voorstellen uit de community in de prullenbak heeft gegooid. Zo zal er geen desktop-modus komen zoals Samsung DeX. Een meldingslampje aan de rand van het scherm hoeven we ook niet te verwachten, net als gespreksopname, een studiemodus, API voor Google Camera, Adaptive Brightness, nieuwe animaties voor de vingerafdrukscanner, donker AMOLED-theme, extra functies voor de Alert Slider en een variabele laadsnelheid voor de batterij.

Andere functies die het bij OnePlus niet gered hebben zijn de Google Berichten-app als vervanger voor de SMS-app van OnePlus, een echte one-hand mode, een batterij laadlimiet tot 80 procent en een keuze uit welke apps geïnstalleerd moeten worden bij het eerste gebruik.

Release

Het is niet bekend wanneer de nieuwe functies in OxygenOS toegevoegd worden. Met OxygenOS heb je al veel mogelijkheden tot je beschikking, zo schreven we ook in onze OnePlus 8 Pro review. Maar meer functies zijn natuurlijk altijd welkom. Bij de afgewezen ideeën zitten wat ons betreft zeker wat potentiële leuke ideeën, maar die zullen we dus voorlopig niet terugzien in OxygenOS.

