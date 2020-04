OnePlus 8 en 8 Pro: belangrijke OxygenOS 10.5.3/10.5.5 update wordt uitgerold

Een week nadat OnePlus een eerste update uitbracht voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro, staat nu een nieuwe update klaar. OxygenOS 10.5.5 voor de OnePlus 8 Pro en OxygenOS 10.5.3 voor de 8 bevat veel verbeteringen.

OxygenOS update voor 8-serie

Er is door OnePlus gestart met het updaten van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Het is de OxygenOS 10.5.5 update die vanaf nu verspreid wordt voor de OnePlus 8 Pro. De update voor de OnePlus 8 heeft versienummer OxygenOS 10.5.3 meegekregen. Een week geleden werd ook al een update voor het toestel uitgerold, dus de fabrikant zet alle hens aan dek om fouten en bugs uit de telefoon te halen.

Lees: OnePlus 8 Pro review: met grote stappen vooruit

De OxygenOS 10.5.5/10.5.3 update bevat verschillende belangrijke eigenschappen. Denk aan de geoptimaliseerde aanraakgevoeligheid aan de randen van het scherm. Daarbij zijn er andere verbeteringen doorgevoerd voor het scherm. Het is niet bekend of deze update ook de groene waas over het scherm aanpakt. Volgens bronnen zou dat probleem met een komende update in mei opgelost worden. Mocht je deze verbetering merken na de update, laat het ons dan zeker weten.

De changelog van de update voor de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

System

Optimized touch sensitivity on the screen edges (OP 8 Pro)

Optimized the display effects

Improved video smoothness in Motion graphics smoothing (OP 8 Pro)

Fixed known issues and improved system stability

Battery

Simplified interaction experience for Bedtime mode (OP 8 Pro)

Camera

Improved accuracy of white balance and focus in a dark environment

Improved the smoothness and stability

Network

Enhanced the mobile data and Wi-Fi transmission stability

Uitrol

OnePlus rolt de update gefaseerd uit. Dit betekent dat je de update in de komende dagen binnen zult krijgen op je OnePlus 8 of OnePlus 8 Pro. Als dit het geval is, krijg je een notificatie. Eventueel kun je via Instellingen > Systeemupdates ook handmatig controleren op updates.

