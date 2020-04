OnePlus 8 Pro preview: krachtig, snel en compleet

Vandaag was de aankondiging van de OnePlus 8 Pro. Een compleet toestel met high-end specificaties. In de afgelopen weken heeft DroidApp al met de nieuwe smartphone rond mogen lopen. Wat is onze eerste indruk en hoe presteert het toestel? We delen onze ervaringen in de OnePlus 8 Pro preview.

OnePlus 8 Pro preview

Na weken en maanden van geruchten was het vandaag zover; de aankondiging van de OnePlus 8 Pro. De verwachtingen van het nieuwe toestel zijn hooggespannen. In de afgelopen tijd hebben we al met de OnePlus 8 Pro mogen rondlopen. Het complete verhaal bewaren we voor in de OnePlus 8 Pro review, maar we delen graag vast onze eerste indruk van het stijlvolle toestel.

Links de OnePlus 7 Pro, rechts de OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is anders dan hoe we de smartphones zagen in de 7-serie. Geen pop-up camera meer, maar een punch-hole in de hoek van het scherm. Daarbij valt op dat het scherm mooi doorloopt aan de zijkanten, zijn de hoeken afgerond en is er ook natuurlijk weer de handige alert-slider. Wij hebben de OnePlus 8 Pro hier in de kleur Ultramarine Blue.

120Hz

OnePlus heeft bij de 8 Pro gekozen voor een 6,78 inch QHD+ paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Merk je dit nou echt in de praktijk? Kom je van een toestel met de standaard 60Hz verversingssnelheid, dan merk je het absoluut. Leg je de 8 Pro naast een toestel met 90Hz verversingssnelheid (zoals de OnePlus 7 Pro), dan ben ik van mening dat het verschil zeer gering is. Heb je geen vergelijkingsmateriaal, dan valt het nauwelijks op.

Het beeldscherm is heel goed afleesbaar in direct zonlicht, dus met de zomer in het vooruitzicht komt dat helemaal goed. De geluidskwaliteit is prima in orde, al klinkt hij niet zo vol als bijvoorbeeld bij de Oppo Find X2.

Camera

We willen ook de camera alvast even bespreken. Laten we eerlijk zijn; de camera van de OnePlus-toestellen was niet onder alle omstandigheden even goed. Volgens OnePlus heeft de camera op de 8 Pro weer veel aandacht gehad, en dat zien we inderdaad terug in de kwaliteit. De OnePlus 8 Pro lijkt nette plaatjes af te leveren met levendige kleuren, duidelijke details en een goede balans in het contrast. Hieronder vind je een foto die we met het toestel hebben gemaakt. De rest zullen we delen in de review.

Met de camera kun je 3x (hybrid) zoomen zonder al teveel kwaliteitsverlies. Het is jammer dat dit tot 3x beperkt is gebleven en dat het eigenlijk niet optisch is. Verschillende concurrenten bieden 5x aan, en persoonlijk vind ik dat erg handig. Na 3x zoomen ga je direct over naar digitale zoom. In het donker lijken we nog wel aardig wat ruis te zien, maar hier gaan we de komende tijd nog even verder mee op onderzoek.

OxygenOS

OxygenOS is de laag van OnePlus die over Android wordt gelegd. Ik kan het blijven zeggen, maar wat een heerlijke skin blijft dit. Het geeft je zoveel vrijheid en extra opties, dat je hem helemaal kunt personaliseren naar eigen wens. Denk aan de kleur van de icoontjes, de vorm van de pictogrammen, het aanpassen van welke icoontjes je wilt zien in de notificatiebalk en nog veel meer. De nieuwste versie van OxygenOS biedt nog veel meer extra’s, die zullen we in de OnePlus 8 Pro review behandelen.

Er gingen berichten over een Always On Display in de nieuwe 8-serie. Die zit er inderdaad aan te komen, maar wordt met een latere software-update pas toegevoegd aan de telefoon. Nu heb je nog steeds het van OnePlus bekende scherm dat oplicht als je de telefoon aanraakt.

Snelheid en prestaties

Met 12GB aan werkgeheugen en een razendsnelle Snapdragon 865 processor zit het met de snelheid wel goed bij de OnePlus 8 Pro. Daarbij heeft de telefoon ondersteuning voor het 5G-netwerk, kun je de WiFi 6-technologie gebruiken. De accu heeft een capaciteit van 4510 mAh en deze moet natuurlijk ook nog even inwerken. We kunnen nog geen goed oordeel hierover geven. We komen hier natuurlijk in de review uitgebreid op terug.

We hebben ook de Wireless Charger van OnePlus, hiermee kun je het toestel draadloos opladen. Dit was nog niet eerder mogelijk met een OnePlus. Hiermee gaat het laden supersnel, met 30W. Heb je geen OnePlus draadloze lader, dan kun je ook een andere Qi-ondersteunende wireless charger gebruiken, al gaat het opladen dan iets langzamer. Deze draadloze lader vind je ook terug in de onderstaande video.

De tekst gaat door onder de video



Voorlopig oordeel

Zeker is dat OnePlus met de OnePlus 8 Pro weer een uitgebreide smartphone heeft uitgebracht. Daar hoort wel weer een flinke prijs bij, en dat is wederom hoger dan we van OnePlus gewend waren. OnePlus is geen prijsvechter (meer) en daar zul je mee moeten dealen. Je krijgt voor het geld wel een uitgebreide smartphone die alles aan boord heeft. Binnenkort verschijnt de uitgebreide OnePlus 8 Pro review, waarin we alle aspecten van het toestel uit zullen lichten.

De OnePlus 8 in Interstellar Glow is vanaf 4 mei verkrijgbaar. Alle andere kleuren zijn vanaf volgende week beschikbaar, vanaf 21 mei. Je kunt voor het bestellen direct terecht bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile. en Belsimpel.

