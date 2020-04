OnePlus 8 livestream: volg de aankondiging hier

Vandaag is het eindelijk zover. Nadat in de afgelopen weken en maanden heel veel nieuws rond is gegaan over de OnePlus 8-serie, is vandaag de aankondiging. Je kunt dit direct via de livestream volgen.

OnePlus 8 livestream

De aankondiging van de OnePlus 8-serie staat gepland voor vandaag. Dit betekent dat het portfolio van de Chinese fabrikant vanaf nu uitgebreid wordt met nog een paar modellen. Als de berichten kloppen kunnen we vandaag de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro verwachten. Deze twee toestellen zullen beschikbaar komen in mooie kleuren en voorzien zijn van de nieuwste specificaties.

Android 10, 5G-ondersteuning, verbeteringen voor OxygenOS, nog betere camera’s en het 120Hz beeldscherm. Dit is een greep uit de specificaties en mogelijkheden die OnePlus vermoedelijk voor de 8-serie in petto heeft. Daarbij zien we ook voor het eerst draadloos laden terug bij een smartphone van OnePlus.

Wil je niks missen van de aankondiging, dan kun je hieronder de YouTube livestream van de OnePlus 8 aankondiging bekijken. De aankondiging begint om 17:00 uur Nederlandse tijd.