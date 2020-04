OnePlus 8 Pro: in deze kleuren komt het toestel beschikbaar

Nadat we van de week al te zien kregen in welke kleuren de OnePlus 8 beschikbaar komt, komen we dat nu te weten over de OnePlus 8 Pro. Wat kunnen we van deze krachtpatser verwachten?

OnePlus 8 Pro kleuren

Het kleurenpalet van de twee OnePlus 8-smartphones is bekend. Van de week zijn we dankzij een betrouwbare bron te weten gekomen in welke kleuren de OnePlus 8 beschikbaar komt, onder andere een zeer opvallende gradiënt Glow-kleur. Als we afgaan op de nieuwste berichten, die afkomstig zijn uit dezelfde bron, dan komt deze opvallende Glow-kleur er niet voor de OnePlus 8 Pro.

Uit de foto’s en berichten van Roland Quandt kunnen we opmaken dat de OnePlus 8 Pro uitgebracht wordt in drie kleuren. Dit zijn Onyx Black (zwart), Glacial Green (groen) en de nieuwe kleur Ultramarine Blue (blauw). Die laatste kleur is dus exclusief voor het Pro-model, zo lijkt het nu.

Dankzij een eerder lek kregen we al de specificaties van de twee smartphones te weten. OnePlus heeft inmiddels bevestigd dat de aankondiging plaatsvindt op 14 april. Nog een kleine twee weken geduld dus voor de officiële presentatie.