OnePlus 8 lekt uit in alle (zeer opvallende) kleuren

Er gaat geen dag voorbij of het gaat over de OnePlus 8-serie. Zojuist heeft een betrouwbare bron foto’s gedeeld van de nieuwe OnePlus 8. Deze zien we in erg opvallende kleuren voorbij komen.

OnePlus 8 kleuren

Op 15 april moet het gaan gebeuren. Volgens de berichten die tot nu toe zijn verschenen kondigt OnePlus dan de nieuwe OnePlus 8 Pro aan. De smartphone van de Chinese fabrikant zal dan samen met de OnePlus 8 Pro getoond worden. De Duitse collega Roland Quandt heeft foto’s gedeeld van de kleuren waarin de OnePlus 8 beschikbaar zal komen. We zagen zaterdag al de OnePlus 8 persfoto waarbij we de smartphone in het zwart zagen.

We kunnen zeggen dat de OnePlus 8 er in verschillende interessante kleuren komt. De meest opvallende is toch wel de kleur Interstellar Glow, waarbij de kleur erg doet denken aan het logo van Instagram. Er is een verloop van paars naar oranje met rood/paars in het midden. Daarbij zien we een mintgroene kleur, Glacial Green, welke hetzelfde lijkt te zijn als de OnePlus 8 Pro persfoto.

Om ook de liefhebbers van de bekende, traditionele kleuren tevreden te stellen heeft OnePlus ook gewoon nog de zwarte versie, met de naam Onyx Black, van de OnePlus 8 op stapel staan. OnePlus zal de smartphone voorzien van een 6,55 inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Bij de OnePlus 8 Pro zal er een 120Hz Fluid AMOLED-display aanwezig zijn. We zijn benieuwd naar de kleuren van de OnePlus 8 Pro, want dit belooft al wat! Vorige week werd door OnePlus een foto gedeeld waarbij we meerdere onaangekondigde kleuren zagen.

