OnePlus heeft een foto gedeeld waarbij we verschillende smartphones van de fabrikant zien. Tot zover niks nieuws. Echter, we zien de toestellen in kleuren die tot nu toe nooit zijn uitgebracht. Is dat een teken dat de 8-serie in meer kleuren beschikbaar komt?

Kleuren van OnePlus

OnePlus CEO Pete Lau heeft foto’s gedeeld van nog niet eerder uitgebrachte kleuren voor de verschillende smartphones van de fabrikant. Zo verscheen de OnePlus 7T enkel in het zilver en blauw op de markt.

Op de foto’s zien we echter nog een interessante kleur; marble, ofwel marmer. De marmeren OnePlus 7T ziet er verrassend fris uit, wat ons betreft mag deze direct op de markt komen. Het is absoluut weer eens wat anders dan de traditionele kleuren en verschijningen.

Ook van de OnePlus 6 zien we een paar nieuwe kleuren. Het gaat hierbij om een toestel met een gradient van blauw naar wit, beetje ijs-achtig. Daarbij zien er eentje met een gebroken wit-kleur. Interessant is ook de ‘denim blue’ uitstraling, al wordt uit de foto niet naar voren van welk materiaal het toestel is vervaardigd.

We zijn heel benieuwd of dit eigenlijk een stille hint is naar de OnePlus 8-serie. Als de berichten kloppen, dan wordt de nieuwe OnePlus 8-reeks getoond op 15 april. Laten we hopen dat er bijvoorbeeld een marmeren OnePlus 8 Pro komt, wij zien het wel zitten! Naar welke kleur kijk jij uit?

