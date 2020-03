Smartphonefabrikant OnePlus gooit het over een andere boeg. De fabrikant kondigt een nieuwe branding aan, met onder andere een nieuw logo.

Nieuwe branding OnePlus

OnePlus gaat op 15 april een nieuwe smartphonereeks presenteren, zo gaan de geruchten. In aanloop daar naartoe presenteert de Chinese fabrikant alvast een nieuwe branding, ofwel een vernieuwde huisstijl. De veranderingen lijken op het eerste beeld vrij subtiel. We zien bijvoorbeeld nog steeds de kleur rood en het motto ‘Never Settle’.

Het is voor het eerst sinds de oprichting van OnePlus in december 2013 dat de huisstijl aangepast wordt. De klassieke OnePlus-look is in het logo behouden gebleven, maar volgens de fabrikant is er meer balans. Ook zien we de ‘1’ met het plusteken, wat een knipoog moet zijn naar de community. Het cijfer ‘1’ is daarbij duidelijker geworden en zien we dat het lettertype wat moderner oogt.

Het nieuwe beeldmerk zullen we ongetwijfeld terug gaan zien op de verpakkingen en toestellen die op termijn worden gepresenteerd. Volgens de laatste berichten wordt de OnePlus 8-serie op 15 april aangekondigd.

Om de nieuwe stijl te vieren, geeft OnePlus 50 euro korting op de aanschaf van de OnePlus 7T via de website van OnePlus. Deze actie geldt tot en met 31 maart 2020 met kortingscode ‘SAMEONEPLUS’. Ook krijg je ermee 20 procent korting op accessoires voor de OnePlus 7/7 Pro en 50 procent korting op accessoires voor de OnePlus 6/6T.

OnePlus 7T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 548,00 euro