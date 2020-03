OnePlus 8 Pro persofoto verschenen: dit is ‘m in het groen

We hebben al veel gehoord en gezien over de nieuwe OnePlus 8-serie. Opnieuw is er nieuws over de OnePlus 8 Pro. De nieuwe high-end smartphone zien we nu op een uitgelekte persfoto, in het groen.

OnePlus 8 Pro in persfoto

Gisteren schreven we over de uitgelekte specificaties van de nieuwe smartphones uit de OnePlus 8-serie, nu krijgen we nog meer nieuws te weten over de smartphonereeks. De OnePlus 8 Pro is te zien op een persfoto. Hierdoor zien we de smartphone van alle kanten. Het design aan de voorkant doet erg denken aan de Oppo Find X2 Pro, achterop zien we meer verschillen, maar geen wereldschokkende veranderingen.

Interessanter is de kleur van het toestel. Deze lijkt meer mintgroen te zijn en dat is een kleur die we niet zo vaak voorbij zien komen. Het toestel is daarbij ook voorzien van de nieuwe branding die OnePlus vorige week heeft laten zien. Er is deze serie niet gekozen voor een pop-up camera maar een punch-hole waarin de front-camera is verwerkt. Achterop zien we dat de OnePlus 8 Pro een quad-camera krijgt. Ook de handige alert slider is weer op de smartphone te vinden.

Vermoedelijk krijgen we 15 april alle details te horen. We houden je op de hoogte!

