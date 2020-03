Nu ook persfoto van OnePlus 8 verschenen: dit heeft het toestel te bieden

OnePlus zal binnenkort de nieuwe 8-serie presenteren. Van de week verscheen al een persfoto van de OnePlus 8 Pro in het groen, nu zien we ook het standaard model terugkomen op persfoto’s.

OnePlus 8 op persfoto

Als je de berichtgeving volgt op DroidApp (en de rest van het nieuws uit de telecomwereld) kon je niet om de OnePlus 8-serie heen. De smartphone wordt vermoedelijk op 15 april getoond, en we zagen gisteren al een duidelijke persfoto van de OnePlus 8 Pro in het groen. Nu heeft OnLeaks weer van zich laten horen.

De bekende ‘leaker’ heeft een persfoto gedeeld van de OnePlus 8. Deze smartphone zal het ‘standaard’ model zijn en is voorzien van een vergelijkbaar design als de Pro-versie. Donderdag zijn we alle specificaties te weten gekomen. Hierdoor weten we dat het toestel beschikt over een 16MP front-camera en ook de nieuwe OnePlus-branding is aanwezig op het toestel. Er is verder een triple-camera, Snapdragon 865 processor en een 6,55 inch Super AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Alle andere details lees je terug in dit artikel.

Hoewel OnePlus de kaken nog stijf op elkaar houdt, lijkt het erop dat de nieuwe OnePlus 8-serie op 15 april aangekondigd wordt. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

