OnePlus geeft bevestiging: aankondiging OnePlus 8-serie op 14 april

Een dag eerder dan verwacht gaat het gebeuren; de aankondiging van de nieuwe OnePlus 8-serie. De fabrikant zal op 14 april de nieuwe serie presenteren.

Aankondiging OnePlus 8-serie

De plannen van vele fabrikanten moeten door het coronavirus steeds worden bijgesteld. Dit betekent dat aankondigingen niet meer fysiek plaatsvinden, maar online gehouden worden. Zo ook OnePlus. Dat bedrijf gaat op 14 april 2020 de nieuwe OnePlus 8-serie aankondigen, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt.

Er gaan al wekenlang geruchten rond over de OnePlus 8-serie. Toen werd ook meermaals de datum 15 april genoemd, maar het wordt dus de 14e. Over twee weken gaan we naar verwachting twee nieuwe smartphones zien; de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro. Er zou vermoedelijk ook nog een goedkoper model in de pijplijn zitten, die uitgebracht wordt onder de naam OnePlus Z of OnePlus 8 Lite, maar die zou in een later stadium aangekondigd gaan worden.

Dankzij eerdere berichten hebben we al het één en ander aan informatie gekregen over de smartphoneserie. Zo zijn de specificaties al bekend en hebben we sinds het weekend een beeld van de kleuren die er aan zitten te komen. Het beloven weer twee interessante paradepaardjes te worden. We zijn benieuwd en zullen je uiteraard op de hoogte houden van de nieuwe OnePlus 8-serie.

Pete Lau, CEO van OnePlus, laat in ieder geval het volgende weten over de nieuwe 8-serie:

“Met de OnePlus 8-serie introduceren we met veel plezier onze krachtigste en mooiste smartphone-serie ooit. De serie beschikt over een combinatie van razendsnelle 5G-mogelijkheden, speciaal ontworpen displays met een supersnelle refresh rate en de krachtige prestaties die gebruikers van OnePlus gewend zijn. De OnePlus 8-serie biedt al onze gebruikers als het ware een probleemloze ervaring; zij verwachten niets anders dan de beste, meest complete smartphones van OnePlus. Wij letten op zelfs de kleinste details, want we streven er altijd naar om de beste gebruikerservaring te bieden met onze premium apparaten.”