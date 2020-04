OnePlus teast nieuwe kleur en designstijl van OnePlus 8-serie

OnePlus zal over een paar dagen de nieuwe OnePlus 8-serie uit de doeken doen. Je kon er niet omheen en ook OnePlus teast nu graag het toestel. De designstijl wordt uitgelicht, samen met een teaser van het nieuwe toestel.

Ontwerp van de OnePlus 8-serie

Het ontwerp speelt een belangrijke rol bij de aankondiging van de OnePlus 8-serie. Dit blijkt uit nieuwe informatie die door OnePlus gedeeld wordt. Daarbij benadrukt de fabrikant dat een goed ontwerp voor hen net zo belangrijk is als snelle software of robuuste hardware. Pete Lau, CEO van OnePlus, heeft meer informatie gedeeld over het design van de OnePlus 8-serie.

Volgens Pete Lau is de ‘matte-frosted’ glazen behuizing naar een hoger niveau getild met deze vijfde generatie. Er wordt gebruik gemaakt van een hoger ‘Haze Degree’, wat betekent dat een fijnere textuur kent en minder vingerafdrukgevoelig is. Tot slot wordt de groene Glacial Green kleurvariant bevestigd, iets wat al duidelijk werd in de leaks. In onderstaande video wordt meer getoond van het design van de OnePlus 8. De aankondiging is op 14 april en natuurlijk zal DroidApp je uitgebreid op de hoogte houden.