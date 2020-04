‘Dit worden de prijzen van de OnePlus 8 en 8 Pro: stuk duurder dan eerst’

OnePlus gaat op 14 april de nieuwe OnePlus 8-serie presenteren. De verwachtingen zijn hooggespannen, en er is al veel uitgelekt. Nu komen we de mogelijke Europese prijzen te weten. Ze worden duurder dan eerder uitgebrachte toestellen.

OnePlus 8-serie: dit worden de prijzen

Een Slowaakse webwinkel heeft per ongeluk de toestelpagina’s van de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro online gezet. Daardoor komen we wat meer te weten over de smartphones die op 14 april aangekondigd worden. Het lijkt erop dat de prijzen hoger worden dan wat we van OnePlus gewend waren.

De OnePlus 8 wordt het ‘goedkoopste’ model en komt beschikbaar in 8GB RAM met 128GB opslagruimte. De prijs zal uitkomen op 719/829 euro. Voor de variant met 12GB RAM en 256GB opslagruimte komt de prijs uit op 819/829 euro. De Pro-versie gaat nog meer kosten. De OnePlus 8 Pro 8GB/128GB zou volgens de informatie een prijs krijgen van 919/929 euro. De variant met 12GB RAM en 256GB aan geheugen gaat over de toonbank voor 1009/1019 euro.

Het is een flinke stijging voor de toestellen van OnePlus, maar het is helaas iets wat we bij eigenlijk elke fabrikant terugzien. Deels is dat te verklaren door meer mogelijkheden, nog betere specificaties en ondersteuning voor 5G. Toch begon het bij OnePlus bij veel hardware voor een heel scherpe prijs. De OnePlus 7T verscheen op de markt voor 599 euro; de 7T Pro werd in oktober uitgebracht voor 759 euro.

Alle details over de OnePlus 8-serie komen we op 14 april te weten. We houden je natuurlijk op de hoogte van al het nieuws!