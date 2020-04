Bevestiging: OnePlus 8-serie krijgt draadloos laden – zo ziet het dock eruit

De OnePlus 8-serie moet weer een verdere verbetering zijn op de eerdere generatie toestellen van OnePlus. De fabrikant laat weten dat we draadloos opladen kunnen verwachten.

Draadloos laden voor OnePlus 8-serie

Op 14 april is de aankondiging van de nieuwe OnePlus 8-serie. De fabrikant wil alles uit de kast trekken om alle aandacht op zich gevestigd te krijgen, zo lijkt het. Kregen we eerder al details te weten over de processor, de aanwezigheid van 5G en het scherm, horen we nu meer over het opladen.

OnePlus heeft de bevestiging gegeven dat we de nieuwe OnePlus 8 draadloos kunnen opladen. Het is voor het eerst dat een OnePlus draadloos opgeladen kan worden. De fabrikant geeft het de naam OnePlus Warp Charge 30 Wireless. Van 0 tot 50 procent moet in 30 minuten voltooid zijn.

Gezien de foto in het bericht, lijkt het erop dat voor de OnePlus 8-serie een speciaal dock op de markt komt. Hiermee moet het dan mogelijk worden om de OnePlus 8 (Pro) draadloos op te laden. Het is nog wel even de vraag of alle twee de smartphones de ondersteuning voor wireless charging krijgen. Volgens de geruchten zou alleen de OnePlus 8 Pro draadloos laden krijgen. Overigens bericht GSMArena over een foto van het dock, welke je hieronder kunt zien.

Het persbericht geeft gelijk aan dat de smartphones vanaf 14 april verkrijgbaar zullen zijn. Uiteraard zal DroidApp je uitgebreid op de hoogte houden van de nieuwe generatie smartphones van OnePlus.