OnePlus 8 Pro komt vrij ongeschonden uit duurzaamheidstest (video)

Deze week was er de aankondiging van de nieuwe OnePlus 8-serie. De smartphone heeft al een bezoek gebracht aan JerryRigEverything. Hoe duurzaam is de nieuwe OnePlus 8 Pro?

OnePlus 8 Pro duurzaamheidstest

Als je benieuwd bent naar de duurzaamheid van een smartphone, dan is een bezoekje aan de video’s van JerryRigEverything wel interessant. Van de week is de nieuwe OnePlus 8-serie aangekondigd. De YouTuber heeft de OnePlus 8 Pro al direct onder de loep genomen.

Hoe degelijk is het toestel of hoe juist hoe kwetsbaar? Zoals we van de videomaker gewend zijn zien we hoe het beeldscherm onder handen wordt genomen. Hoe snel krast het beeldscherm bijvoorbeeld. Daarbij wordt gekeken of de OnePlus 8 Pro makkelijk buigt en ook komen andere onderwerpen aan pas. Het resultaat van de duurzaamheidstest kun je hieronder bekijken.



Wil je alles weten over de OnePlus 8-serie, lees dan de uitgebreide OnePlus 8 Pro preview. Een overzicht van specificaties en dergelijke vind je via onderstaande buttons op de toestelpagina’s.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro