OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro aangekondigd: toestellen met alles aan boord

Daar zijn ze dan; de OnePlus 8 en 8 Pro. Beide toestellen gingen al lange tijd rond in de geruchtenmolen, en nu zijn ze alle twee officieel gepresenteerd. DroidApp zet alle details voor je op een rij.

OnePlus 8 (Pro) aangekondigd

Zojuist heeft OnePlus haar twee nieuwe high-end toestellen aangekondigd. De twee smartphones hebben de namen OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro gekregen. Hiermee is er een opvolger voor de 7(T)-serie van de Chinese fabrikant en daarbij heeft OnePlus wederom geluisterd naar de wensen van de community.

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de twee devices, maar ook een aantal verschillen. De overeenkomsten zijn dat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro allebei een Snapdragon 865 processor aan boord hebben met ondersteuning voor 5G. Natuurlijk worden ze geleverd met Android 10 en de nieuwste versie van OxygenOS. OnePlus belooft drie jaar lang beveiligingsupdates en twee jaar lang Android-updates. De security-patches zullen niet maandelijks verschijnen, maar uiterlijk eenmaal per twee maanden.

Smart Optimized Charging

OnePlus heeft de accu’s voorzien van de Smart Optimized Charging technologie. Hiermee wordt het laadproces aangepast aan de gebruiker, wat weer ten goede moet komen aan de prestaties van de batterij, voornamelijk op de lange termijn. Het laatste gedeelte van het opladen gebeurt net voordat je het toestel gaat gebruiken. Hiervoor kijkt het naar je gebruikspatroon of naar de wekkertijd. Staat je wekker om 07:00 uur, dan zal de OnePlus 8 (Pro) dus om 7 uur volledig opgeladen zijn. Zet je geen wekker, dan kijkt hij naar het eerder genoemde dagritme. Eventueel kun je deze functie uitschakelen.

OnePlus 8

De OnePlus 8 is een smartphone met een 6,55 inch beeldscherm. In tegenstelling tot zijn grotere broer is het een 1080p Full-HD+ beeldscherm met een 90Hz verversingssnelheid. In de punch-hole zit een 16 megapixel front-camera en de vingerafdrukscanner is weer in het scherm geïntegreerd.

Er is een triple-camera aanwezig met een 48MP hoofdcamera, 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Een telelens vinden we niet terug op de OnePlus 8, dus optische zoom is niet op het toestel te vinden. Ondanks dat de OnePlus 8 niet over een IP-certificering beschikt, is hij waterdicht, zo weet OnePlus te melden.

OnePlus voorziet ‘de 8′ van een 4300 mAh accu met Warp Charge 30T. Van 0 naar 50 procent neemt zo’n 22 minuten in beslag. Draadloos laden is niet beschikbaar op dit model. Je kunt kiezen uit de kleuren Interstellar Glow, Onyx Black en Glacial Green. De zwarte kleur komt alleen beschikbaar in de configuratie 8GB/128GB, de groene kleur in 8GB/128GB en 12GB/256GB en de kleurrijke versie in 12GB/256GB.

OnePlus 8 Pro

Het paradepaardje van deze aankondiging is natuurlijk de OnePlus 8 Pro. Het stijlvolle toestel heeft een 6,78 inch QHD+ AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Dankzij de Displaymate A+ certificering weet je dat het met de kwaliteit en de beleving van het scherm wel goed zit. Daarbij is er een in-display vingerafdrukscanner.

OnePlus heeft nog meer over het beeldscherm van de OnePlus 8 Pro te melden. Zo heeft het een helderheid van 1300 nits, heeft het 4096 helderheidsniveaus en is het een 10-bits kleurendisplay dat meer dan een miljard kleuren kan vertonen. Tevens kan het scherm content dat niet geschikt is voor 120Hz middels Motion Graphic Smoothing toch geschikt hiervoor maken. Een speciale chip en algoritme voegt zonder dat je het merk hiervoor extra frames toe, wat de beeldkwaliteit verbetert.

Opvallend is dat de OnePlus 8 Pro een IP68-certificering heeft meegekregen. OnePlus geloofde eerder niet in dit label, maar zegt tegenover DroidApp dat het nu toch hiervoor gekozen heeft. Zo’n certificering geeft extra bevestiging en is er vooral om gebruikers gerust te stellen. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro zijn volgens het merk op dezelfde manier waterproof.

Quad-camera

Aan de achterzijde van de OnePlus 8 Pro vinden we een quad-camera terug. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, 8MP telelens, 48MP groothoeklens en 5MP kleurenfilter camera. Verder is er een flickering-sensor die de flikkeringen van bijvoorbeeld een scherm of televisie weg moet filteren. Je kunt 3x (hybrid) zoom gebruiken, maar er is geen optische zoom aanwezig. Beelden zijn volgens OnePlus 3x scherper dan bij de OnePlus 7T Pro en ook is er een super macro-functie en verbeterde nightscape (nachtmodus) functie.

Tijdens het filmen kun je gebruik maken van de drie microfoons. Dankzij digitale audio zoom wordt de geluidsopname aangepast/versterkt bij het onderwerp waar op ingezoomd wordt. Dit is volgens de fabrikant een wens van de OnePlus community.

(Draadloos) laden

Aan boord van de OnePlus 8 Pro is een 4510 mAh accu te vinden. Deze kan, voor het eerst bij een OnePlus, draadloos worden opgeladen middels de speciale Warp Charge 30 Wireless Charger. Dit is een dock waar hij staand ingezet kan worden met 30W. Ook bekabeld laden kan met de 30T Warp Charge lader. Van 0 naar 50 procent gaat dan in 23 minuten. De draadloze Warp Charge 30 Wireless Charger kost je 69,95 euro.

De OnePlus 8 Pro komt beschikbaar in Onyx Black, Glacial Green en Ultramarine Blue. Het werkgeheugen van de OnePlus 8 Pro komt uit op 8GB of 12GB en er is 128/256GB aan opslagruimte beschikbaar.

Bullets Wireless Z

Er is ook een nieuwe headset aangekondigd door OnePlus; de Bullets Wireless Z. Deze moten volgens de fabrikant voldoen aan de hoge muzikale eisen en om de luisterervaring te vereenvoudigen. Met tien minuten laden heb je weer tien uur aan luisterplezier. De in blauw of zwart gekleurde oordopjes kun je twintig uur gebruiken op een volledige lading. De prijs komt uit op 49,95 euro.

Prijzen en release

De OnePlus 8 in Onyx Black en Glacial Green met 8GB/128GB kost 699 euro. Je betaalt 799 euro voor de Glacial Green en Interstellar Glow met 12GB/128GB. Dan de OnePlus 8 Pro prijzen; 899 euro voor de OnePlus 8 Pro in Onyx Black met 8GB/128GB. De Glacial Green en Ultramarine Blue 12GB/256GB kost je 999 euro.

Dan over de releasedata; de OnePlus 8 in Interstellar Glow is vanaf 4 mei verkrijgbaar. Alle andere kleuren zijn vanaf volgende week beschikbaar, vanaf 21 mei. Je kunt voor het bestellen vanaf 19:00 uur direct terecht bij OnePlus, Coolblue, T-Mobile. en Belsimpel.

