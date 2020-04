Gebruikers OnePlus 8 Pro klagen over schermproblemen met groene waas, oplossing aanstaande

OnePlus heeft sinds afgelopen week de OnePlus 8 en de OnePlus 8 Pro in de winkels gelegd. Bij sommige gebruikers lijkt er een probleem met het scherm op te treden. Het gevolg is dat er onder bepaalde omstandigheden een groene gloed over het scherm ligt. Ook treden wat andere problemen op.

Schermproblemen OnePlus 8 Pro

Uit binnen- en buitenland komen meldingen binnen over schermproblemen bij de OnePlus 8 Pro, het nieuwe toptoestel van de Chinese fabrikant. Bij verschillende gebruikers zou er onder bepaalde omstandigheden een groene tint over het scherm liggen. Dit lijkt te maken te hebben met een combinatie van een lage helderheid. Bij enkele gebruiker zijn duidelijk groene vlakken te zien. Uit inventarisatie van DroidApp blijkt dat deze problemen zich ook voordoen bij verschillende Nederlandse gebruikers.

De groene waas die opduikt is niet het enige schermprobleem bij de OnePlus 8 Pro. De telefoon zou onder bepaalde omstandigheden ook moeite hebben met de zwarte kleur. Het zwart oogt dan gebroken en niet natuurlijk, zogenoemde black crush. Overigens is het niet zo dat de problemen bij elk OnePlus 8 Pro-model opduiken.

Inmiddels heeft OnePlus gereageerd op de situatie. Ze geven aan dat ze de feedback hebben ontvangen en de rapporten hierover nu onderzoeken. Daarbij wordt gekeken naar de beste oplossingen voor de gebruikers, en zullen updates uitgebracht worden zodra deze klaar zijn. Het probleem met de groene waas moet volgens de fabrikant met een update in mei verholpen worden.

De OnePlus 8 Pro is voorzien van een OLED-scherm. Dit type schermen zijn van zichzelf al gevoeliger voor kleurverschijnselen. Toch lijkt het, gezien de reactie van OnePlus, hier niet te gaan om een hardware- maar om een software-probleem. Met een update zou het probleem dus verholpen moeten worden. Er zijn geen berichten bekend over de kleurzweem op de OnePlus 8. Op onze review-sample, die we hebben gebruikt in onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review, zien we de groene waas niet terug.

Toevallig of niet, van de week verscheen het nieuws over de Samsung Galaxy S20 Ultra. Na een update is ook daar een groene waas over het scherm te zien.

