Samsung Galaxy S20 Ultra: update brengt groente tint over scherm

Samsung heeft een update uitgerold voor de Samsung Galaxy S20 Ultra. Deze update heeft echter gezorgd voor wat problemen. Gebruikers merken na de update een storende groene tint over het scherm.

Galaxy S20 met groene tint op scherm

Samsung heeft voor de S20-serie onlangs de beveiligingsupdate van april vrijgegeven. In het geval van de Galaxy S20 Ultra is daar een vervelende bug aan ‘toegevoegd’. De nieuwe software-update zorgt ervoor dat er een groene gloed over het scherm komt te liggen. Het probleem lijkt ook in Nederland voor te komen. Uit de informatie komt naar voren dat het probleem zich voor lijkt te doen als de schermfrequentie is ingesteld op 120Hz, maar het toestel automatisch omschakelt naar 60Hz. Bijvoorbeeld als het toestel teveel warmte produceert of omdat de accu bijna leeg is.

Inmiddels is duidelijk dat Samsung de uitrol van de update gestaakt heeft. Samsung werkt aan een fix zodat de uitrol weer hervat kan worden, zonder dat het scherm een groente tint toont. Zoek je een oplossing, in de tussentijd dat je een nieuwe update krijgt van Samsung, dan kun je de scherminstellingen aanpassen. Je kunt de verversingssnelheid aanpassen naar 60Hz onder display-instellingen bij ‘vloeiende beweging’.

