Nieuwste update voor Galaxy S20 zorgt voor problemen 4G met KPN

Degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra, in combinatie met een KPN-abonnement, ondervinden problemen na de nieuwste update. De problemen hebben betrekking op het 4G-netwerk.

Problemen 4G na update

Deze week werd een nieuwe update verspreid voor de Samsung Galaxy S20-serie. De drie toestellen uit deze reeks, Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra, hebben de update inmiddels in Nederland ontvangen. Er werden diverse verbeteringen doorgevoerd, maar niet iedereen is even blij met de update, die versienummer BTJ1 bij zich draagt.

Op verschillende fora melden gebruikers zich met problemen die de update met zich meebrengt. Klanten van KPN ondervinden problemen in combinatie met het 4G-ontvangst. Na de update zou de telefoon niet meer overschakelen naar het 4G-netwerk en blijven hangen op 3G en H+. Bij enkele gebruikers begint de telefoon ook met het aangeven dat het geen verbinding heeft met het netwerk, waardoor hij blijft zoeken. Pas later schakelt hij naar het 3G-netwerk.

Het lijkt erop dat er iets niet helemaal lekker zit bij KPN. Hierdoor zal de provider een fix uit moeten brengen voor de toestellen uit de S20-serie.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 676,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 846,00 euro