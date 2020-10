Samsung Galaxy S21/S30-serie komt in januari: renders verschenen

Er is nieuws over de Samsung Galaxy S30-serie, die mogelijk ook onder de naam Galaxy S21 uitgebracht kan worden. We kunnen drie modellen verwachten en deze komen eerder aan dan verwacht, en daarvan zien we nu renders.

Galaxy S30-serie in januari

Als de geruchten juist zijn, dan begint Samsung in november met de productie van de nieuwe Galaxy S30-serie. Of dit de nieuwe naam wordt, is overigens nog onduidelijk. Wij verwachten zelf dat Samsung de Galaxy S30 als naam zal gebruiken, maar er zijn ook media die de naam Galaxy S21 gebruiken. Totdat Samsung er wat meer over zegt, blijft dat nog even onduidelijk. In ieder geval zal Samsung de nieuwe toestellen eerder presenteren dan gebruikelijk.

Leaker OnLeaks heeft op basis van de bij hem bekende informatie beelden gedeeld waarin we het nieuwe toestel te zien krijgen. Het gaat hierbij om het ‘standaard’ model van de Galaxy S30, of misschien de Galaxy S21. Vooral de achterkant is onder handen genomen en ziet er een stuk frisser uit. De Galaxy krijgt een 6,2 inch scherm en de afmetingen 151,7 x 71,2 x 7,9 millimeter.

Het doorgaans aardig goed geïnformeerde Sammobile weet te melden dat Samsung van plan zou zijn, om in januari de nieuwe smartphones te presenteren. Hierbij zal het naar verluidt gaan om een standaard, Plus en Ultra-model. Doorgaans presenteert Samsung haar nieuwe S-serie in februari. Nu wordt gesproken over begin januari.

Het is niet bekend waarom Samsung de release van de S21/S30-serie zo ver naar voren trekt. Er gaan al langere tijd berichten rond dat Samsung afscheid zou willen nemen van de Note-serie, meer de focus legt op foldables en meer FE-modellen wil uitbrengen. Er bestaat een kans dat het merk met een nieuwe roadmap voor 2021 komt, maar dat blijft gissen. We houden het nieuws in de gaten!

