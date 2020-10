Samsung geeft je Galaxy-toestel veel meer mogelijkheden met Good Lock

Samsung heeft voor de verschillende Galaxy-smartphones een nieuwe app uitgebracht; Good Lock. Met deze applicatie kun je oneindig veel personaliseren aan je toestel. De app is nu ook beschikbaar in Nederland.

Samsung Good Lock

Met de One UI skin van Samsung krijg je al verschillende opties en mogelijkheden om de interface naar eigen hand te zetten. Echter wil je misschien nog wel meer aanpassen. Dan kan de app Good Lock goed van pas komen. Deze applicatie geeft je de mogelijkheid om aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een aangepaste versie van je vergrendelscherm, eigen gemaakte wallpapers, het aanpassen van het lettertype of je eigen Quickpanel met snelle instellingen aanpassen.

De mogelijkheden gaan dus nog veel verder dan het scherm met instellingen op je Samsung Galaxy. Je kunt namelijk ook zelf eigen thema’s maken, eigen varianten kiezen voor Edge Lighting en nog veel en veel meer.

Het probleem was tot dusver dat je de applicatie niet in Nederland kon downloaden. Dat is nu wel het geval. Voor veel mid-end en high-end toestellen van Samsung is de applicatie te gebruiken. Natuurlijk op de Note 20-serie, maar ook de Galaxy S20, S10, S9, S8, Galaxy A51 en Galaxy A71. Als jouw toestel geschikt is voor Samsung Good Lock, kun je de app direct terugvinden in de Galaxy App Store op je Samsung toestel.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 683,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 829,00 euro