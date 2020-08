Definitief: Samsung geeft veel meer toestellen 3 jaar lang Android-updates

Eerder werd door Samsung al bekend gemaakt dat high-end toestellen voor een periode van drie jaar Android-updates kunnen verwachten. Nu wordt het aantal toestellen dat zolang bijgewerkt wordt, verder uitgebreid.

Begin augustus werd bekend dat Samsung het updatebeleid voor de duurdere toestellen zou herzien. Hierbij werden de toestellen uit de S-serie vanaf de Galaxy S10 en de Note-serie voor een periode van drie jaar bijgehouden worden met Android-updates. Op dit moment is dat voor die toestellen twee jaar. Veel fabrikanten houden hierbij ook de twee jaar aan, al doet OnePlus met bijvoorbeeld de 3-serie dit ook drie jaar.

Samsung geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat gebruikers gebruik kunnen maken van de laatste features. Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile bij Samsung Nederland laat hierover het volgende weten;

“Omdat mensen hun toestellen langer gebruiken, werken we eraan om veilige bescherming en nieuwe functies te bieden. Door tot drie generaties Android OS-upgrades te ondersteunen, verlengen we de levenscyclus van onze Galaxy-producten en beloven we dat we een eenvoudige en veilige mobiele ervaring bieden die gebruikmaakt van de nieuwste innovaties zodra deze beschikbaar zijn.”