‘Samsung wijzigt updatebeleid; 3 jaar lang Android-updates’

Gisteren was een grote dag voor Samsung, maar liefst vijf nieuwe producten zagen daar het levenslicht. Nu is er echter nog meer nieuws te melden; het updatebeleid gaat wat veranderen bij Samsung, en dat kan een voorbeeld zijn voor andere fabrikanten.

Updatebeleid bij Samsung

Samsung heeft tijdens Unpacked gisteren bekend gemaakt dat het wijzigingen door gaat voeren in het updatebeleid. Het gaat hierbij om toestellen uit de hogere prijsklasse. Volgens Samsung willen mensen hun smartphone langer gebruiken, en hoort daar dan ook een aangepast updatebeleid bij. Dit past ook weer in het kader van verduurzaming, omdat toestellen die langer worden gebruikt, een positieve invloed hebben op het milieu.

Tot nu stopte de maker van Galaxy-apparaten na twee jaar met Android-updates. Hiermee was het niet anders dan andere fabrikanten. Alleen OnePlus liet bijvoorbeeld met de 3-serie zien dat het ook een derde Android-versie kon verwachten. Samsung gaat dit nu anders doen. Voor de duurdere smartphones wil Samsung de telefoons drie jaar lang voorzien van Android-updates. Het zou gaan om toestellen vanaf de Galaxy S10-serie. Telefoons krijgen dus nu niet alleen drie Android OS-updates, maar ook drie jaar lang beveiligingsupdates. Het is niet bekend of deze drie jaar lang maandelijks verschijnen, of dat na twee jaar de interval verlaagd wordt.

De Galaxy Note 20-serie, welke gisteren gepresenteerd werd, verschijnt met Android 10. Dit zou kunnen betekenen dat de telefoon in de komende jaren bijgewerkt wordt naar Android 11, Android 12 en Android 13. Ditzelfde zou dus moeten gaan gelden voor toestellen uit de Galaxy S20-serie. Om precies te zijn; de toestellen uit de Galaxy Note-, Galaxy S- en Galaxy Z-serie zouden 3 jaar lang Android updates moeten krijgen. Bij de A-serie zouden Android-upgrades alleen komen als de hardware hiervoor geschikt is.

