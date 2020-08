Samsung Galaxy Watch 3 en Galaxy Buds Live officieel gepresenteerd

Tijdens een nieuwe editie van Samsung Unpacked heeft Samsung zojuist haar nieuwe smartwatch aangekondigd. Het is de Samsung Galaxy Watch 3, waarover we onlangs al wat informatie binnen zagen druppelen.

Samsung Galaxy Watch 3

Vandaag stond in het teken van Samsung met een groots aantal aankondigingen. De Galaxy Watch 3 is er hier één van, en nu kunnen we je helemaal bijpraten over de nieuwe smartwatch. Samsung zal de Watch 3 uitbrengen in twee formaten; een kast van 41 millimeter en een kast van 45 millimeter. Daarbij kun je niet alleen uit een WiFi-versie kiezen, maar ook uit een 4G-versie.

De smartwatches zijn voorzien van het voor de smartwatch aangepaste Tizen OS. De Galaxy Watch 3 kan overweg met iOS en Android en heeft ook ondersteuning voor spraakbesturing, zodat je direct je favoriete track op Spotify kunt starten of iemand kunt bellen. Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd in het registreren van activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een fitness-activiteit zijn, maar ook wellness. Daarbij kan de Watch 3 je stressniveau monitoren, net als je slaapprestaties, slaap en dergelijke. Handig is dat workouts automatisch gelogd kunnen worden.

Samsung laat verder weten dat het later dit jaar een functie toevoegt waarmee de zuurstofsaturatie en accurate bloeddruk gemeten kan worden. Ook kan er met de Galaxy Watch 3 een hartfilmpje gemaakt worden.

De Samsung Galaxy Watch 3 krijgt 1GB aan werkgeheugen mee, samen met 8GB aan opslagruimte. Bij het 41 mm model heb je een 247 mAh accu en 1,2 inch scherm, bij het 45 mm model is dat 340 mAh en 1,4 inch.

Vanaf 7 augustus is de nieuwe Galaxy Watch 3 verkrijgbaar in Nederland. De prijs komt uit op 429 euro (41mm) en 459 euro (45mm). De Galaxy Watch3 van 41 mm is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Silver en Mystic Bronze. De 45 mm is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Silver. Later dit jaar moet er een premium titaniumversie komen in Mystic Black voor 649 euro.

Galaxy Buds Live

Dan zijn er ook nog de Galaxy Buds Live. Dit zijn de nieuwe oordopjes van Samsung. Door het grotere 12 mm-luidspreker en baskanaal moet het geluid nog dieper en rijker klinken. Daarnaast hebbn ze drie microfoons. Samsung heeft de oordopjes ook uitgerust met Active Noise Cancellation om zo zelf te bepalen welke geluiden je wel en niet toelaat.

De accu van de Galaxy Buds Live moet 6 uur lang meegaan. Door tussentijds bij te laden in de charging case, kun je de luisterduur met 15 uur verlengen. Dankzij het snelladen kun je met 5 minuten laden 1 uur lang luisteren.

Vanaf 21 augustus zijn de Galaxy Buds Live in Nederland verkrijgbaar voor een bedrag van 189 euro. Je hebt de keuze uit de kleuren Mystic Bronze, Black en White.