Google Fit update brengt veel verbeteringen, ook voor de smartwatch

Google Fit is de fitnesstracker van Google en is nu voorzien van een update. Met de nieuwe versie heb je via je Wear OS smartwatch nog beter inzicht in je activiteiten en prestaties.

Google Fit met Wear OS update

Er is door Google gestart met het updaten van de Google Fit app. Met de nieuwste versie van de applicatie krijg je een reeks extra verbeteringen en functies voorgeschoteld. Deze hebben met name voordelen voor degenen die in het bezit zijn van een Wear OS smartwatch, voorheen Android Wear. Dankzij verbeteringen in de interface maakt dit de app niet alleen visueel aantrekkelijker, het geeft je ook sneller inzicht in de gegevens die van belang zijn.

In 2018 werd gestart met het uitrollen van ‘hartpunten’ in Google Fit. De stappenteller verplaatste zich daarmee meer naar de achtergrond. Deze krijgt op de smartwatch toch weer een wat meer prominentere rol, en toont naast het aantal gelopen stappen ook dus de hartpunten. Tevens worden de hartpunten, of Heart Points, verbeterd met uitgebreidere tracking en handige tips die je helpen om aan de 150 hartpunten per week te komen. Deze richtlijn wordt aanbevolen door de American Heart Association en de World Health Organization. Deze optie wordt als eerst verspreid naar de Wear OS-smartwatch en komt later in de Android-app beschikbaar.

De tegels die informatie tonen over je trainingen worden ook uitgebreid. Er zijn twee nieuwe tegels beschikbaar. De één geeft je de mogelijkheid om direct een workout te starten, de andere ‘tile’ is er voor het geven van de dagelijkse en wekelijke voortgang.

Google rolt de update voor Google Fit vanaf nu uit. Het kan enige dagen duren voordat deze voor iedereen beschikbaar is, aangezien het gaat om een gefaseerde uitrol.